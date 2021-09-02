الاكتشافات الأثرية شمال المملكة.. دليل جديد لعمق تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها الإنسانية

الرياض - محمد عبدالله - تمثل الاكتشافات الأثرية الحديثة في شمال المملكة دليلًا إضافيًا على عمق تاريخ الجزيرة العربية ودورها البارز في الحضارة الإنسانية، إذ أظهرت هذه الاكتشافات وجود دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل حوالي 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة، كأطول سجل حضاري للوجود البشري المبكر في الجزيرة العربية.

وتحرص دائما هيئة التراث على الإعلان بشكل مستمر عن أي اكتشافات أثرية في المملكة، من منطلق مسؤوليتها لخدمة التراث الوطني وإبرازه والاحتفاء به، ولتعزيز التواصل الفعّال مع المجتمع، وبشكل خاص مع المهتمين بالكشوفات الأثرية من أفراد ومؤسسات.

فيما تأتي هذه الاكتشافات الأثرية نتيجة جهود البعثة السعودية الدولية والتي شارك فيها أخصائيون من هيئة التراث ومعهد ماكس بلانك بألمانيا، وجامعة الملك سعود بالإضافة لعدد من الجامعات والمراكز العالمية المتميزة.

وتمت هذه الاكتشافات في عدة مواقع شمال المملكة، منها موقع خل عميشان بالنفود الكبير الذي يُعدّ من المواقع الأثرية الفريدة على مستوى الجزيرة العربية، وذلك لاحتوائه على عدة طبقات أثرية تضم معلومات بيئية من فترات مختلفة.

وتضمنت الاكتشافات قطعاً من عظام حيوان فرس النهر وحيوانات أخرى من فصيلة البقريات والتي عاشت على مدى فترات زمنية متعددة، مما يؤكد وجود بيئة مطيرة غنية بالمسطحات المائية والغطاء النباتي الكثيف في شمال الجزيرة العربية، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع أحوال المناخ السائدة في شمال أفريقيا.

وتُعدّ الاكتشافات الأثرية إنجازاً معرفياً مهماً، ومكتسباً وطنياً يسجل باسم المملكة العربية السعودية، ويضعها ضمن الخارطة الآثار العالمية ذات الامتدادات التاريخية العميقة والمرتبطة بجذور الحضارة الإنسانية.

وكانت هيئة التراث أعلنت اكتشافات أثرية حديثة شمال المملكة تُظهر وجود دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل حوالي 400 ألف سنة، وتكررت على مراحل زمنية متعددة خلال 300 ألف، و200 ألف، و130-75 ألفًا و55 ألف سنة مضت، كأطول سجل حضاري للوجود البشري المبكر في الجزيرة العربية، مما يؤكد الأهمية الحضارية للجزيرة العربية والدور الذي أسهمت فيه الجماعات البشرية في عدد من التطورات الحضارية خارج قارة أفريقيا.

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