نادي الصقور يوضح حقيقة بعض الصور المتداولة عن معرضه للأسلحة

الرياض - محمد عبدالله - فنّد نادي الصقور السعودي عرض أسلحة خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.

جاء ذلك في بيان للنادي، قال فيه: ترددت فـي الأونة الأخيـرة معلومـات وصور لأسلحة مختلفـة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يزعم ناشروها بأنها ستعرض فـي الـمـعرض، مـا يندرج في إطار شائعات ومعلومات مغلوطة، لا أساس لها من الصحة».

وأهاب نادي الصقور السعودي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها عبر حسابات المعرض الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب تداول المعلومات مجهولة المصدر.

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