مختص بالتغذية: حبوب «حوارق الدهون» مضرة.. وتباع في الخفاء

الرياض - محمد عبدالله - حذر المهتم بالتغذية، معتز الجهني، من خطورة استخدام حبوب التخسيس أو ما يعرف بـ«حوارق الدهون»، والتي يلجأ إليها البعض لإنقاص الوزن لا سيما من الشباب والفتيات.

وقال الجهني، في حلقة برنامج «الراصد» المذاع على «قناة الإخبارية»: إن هذه الحبوب مضرة وتباع خارج نطاق هيئة الغذاء والدواء.

وأضاف: «بعض هذه الحبوب حتى لو كانت غير مضرة فلا يوجد بها نفع، وهناك دراسة في عام 2010 في الولايات المتحدة اكتشفوا من خلال نتائجها أنهم أنفقوا على حبوب حوارق الدهون ما يقارب من 28 مليار دولار وأغلب متناوليها إما طلاب جامعة أو فتيات».

وتابع الجهني: «هذه الحبوب تباع بشكل خفي ويروج لها عن طريق حسابات على مواقع التواصل ولا تباع بشكل واضح أو مصرح به».

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