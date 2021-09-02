اخبار السعوديه

إيقاف ضخ شبكة المياه القديمة وتشغيل أخرى  حديثة بعدد من قرى «أبوعريش»

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عدد من القرى التابعة لمحافظة أبوعريش ابتداء من 5 صفر المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري, والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرى: «البديع والقرفي، والقويعية، وسلامة الدراج، والشويهة»، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب «ايصال مياه» عبر القنوات الرقمية.

اقرأ أيضًا:

وظائف إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا