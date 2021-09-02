مذكرة تفاهم بين «التعليم» و«هيئة تقويم التعليم» لتعزيز التكامل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، في الرياض اليوم الخميس, مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم.

وتضمنت الاتفاقية تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد جيل ينافس عالمياً، إلى جانب تأطير مسيرة العمل المشترك بين الجانبين وفق المسؤوليات المناطة بكلٍ منهما، وما يرتبط بذلك من تكامل الأدوار في البرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بالتعليم العام، وذلك على مستوى الدراسات والبيانات وتبادل المعلومات، والمعايير الفنية والاختبارات الوطنية والدولية لطلبة التعليم العام، وتقويم الأداء المدرسي واعتماد المدارس.

وأكد وزير التعليم أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة التقويم والتدريب، يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد لتحقيق التعليم عالي الجودة والكفاءة، ورفع مخرجات ونواتج التعلّم لأبناء وبنات الوطن، وهو ما أكده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم.

وأشاد بالجهود المبذولة بين الوزارة والهيئة في تمكين الطلاب والطالبات في المملكة من المنافسة العالمية، وتحسين مستوياتهم ورفع أدائهم في مؤشرات الاختبارات الدولية والوطنية، بما يدعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوه رئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في تطوير منظومة التعليم بالمملكة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 وما يرتبط بها من برامج -خاصة برنامج تنمية القدرات البشرية- تشكّل فرصة تاريخية لإحداث نقلات نوعية للتعليم والتدريب في المملكة، تسهم في تأهيل أبناء وبنات الوطن بالمهارات والمعارف التي تلبي الاحتياجات المتجددة والمتسارعة لسوق العمل، مؤكدًا أن التعليم النوعي هو أساس نهضة الدول وقوتها.

وقدّم الشكر والتقدير لوزير التعليم على تأكيده الدائم على التكامل المستمر بين الوزارة والهيئة، مبينًا أن ذلك سيسهم في تحقيق عدد من الغايات والأهداف الوطنية المتمثلة في تجويد التعليم والتدريب ورفع كفايتهما وتطويرهما، كما قدّم شكره لقيادات الوزارة والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين يشاركون بفاعلية كبيرة في جهود رفع جودة التعليم والتدريب، وأكد أنهم شركاء فاعلون في برامج الهيئة وأنشطتها.

فيما كرّم وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عددًا من الطلاب والطالبات؛ ممن حصلوا على درجات عليا في الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات في المدارس الحكومية والأهلية، بحضور أولياء الأمور بهدف تكريم الطلبة المتميزين وتشجيع التفوق وتنمية روح الإبداع والابتكار وإثراء المعرفة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم وتكريم الطلبة نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم وهيئة التقويم والتدريب.

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