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المرور السعودي يوضح آلية تعديل حالة الاعتراض على المخالفة

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، آلية تعديل الاعتراض على المخالفة المرورية بعد سدادها.

وقال «المرور»، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» عبر تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: إن لديّ اعتراضًا على مخالفة منذ ٩ أشهر حالته «تحت المعالجة»، وتم تسديد المخالفه الرجاء تعديل حالة الاعتراض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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