هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء ثالث لقاءات البرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، الذي يُعقد بعد غد السبت ويستضيف رائدة الأعمال والمستثمرة في مجال الفضاء الدكتورة كانديس جونسون للحديث حول "المرأة في الفضاء.. من التمكين إلى الابتكار"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة "thinktech".

وتستهدف الهيئة من خلاله تبادل التجارب والأفكار ونشر الإلهام وتعزيز المحتوى المتعلق بعلوم الفضاء وتقنياته.

ويهتم البرنامج برفع الوعي المجتمعي بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، ونقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفات السياسة الفضائية في المملكة للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار عبر زيادة نسبة التوطين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الفضاء وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء في المملكة.