هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK

وتستهدف الهيئة من خلاله تبادل التجارب والأفكار ونشر الإلهام وتعزيز المحتوى المتعلق بعلوم الفضاء وتقنياته.
ويهتم البرنامج برفع الوعي المجتمعي بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، ونقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.
وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفات السياسة الفضائية في المملكة للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار عبر زيادة نسبة التوطين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الفضاء وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء في المملكة.
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