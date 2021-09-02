وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة مع نظيره الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.



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