ضبط مواطن انتحل صفة موظف حكومي لسرقة المحلات بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - حائل

تمكنت شرطة منطقة حائل، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على شخص دخل محالًا تجارية منتحلا صفة موظف حكومي.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لدخول محال تجارية منتحلًا صفة موظف حكومي واستيلائه على مبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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