النفط يرتفع بأكثر من دولار للبرميل وبرنت بـ 73.37 دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل الخميس بدعم حالة من التفاؤل إزاء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من جائحة كورونا، وكذلك بسبب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

سعر خام برنت

وصعد خام برنت 1.78 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة إلى 73.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1543 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 70.51 دولار للبرميل.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وأوبك+، توقعات الطلب لعام 2022، في إشارة إلى التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي.

اتفاق أوبك

واتفقت “أوبك+” أمس الأربعاء على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر إلى السوق.

لكن “أوبك+” رفعت توقعها للطلب في 2022 بينما تواجه أيضًا ضغوطًا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قالت إنها “سعيدة” بأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.2 مليون برميل وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي بالرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.



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