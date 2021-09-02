شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروع لتوفير 60% من مياه الوضوء بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية- مشروعا متكاملا لترشيد استهلاك المياه باستخدام تقنيات حديثة ضمن مرافق دورات المياه التابعة للمسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن المشروع يعد الأول من نوعه في هذا المجال، ويسعى لتوفير ما يقارب 60% من نسبة المياه المهدرة في عمليات الوضوء والغسيل من خلال التحكم في ضغط المياه، إضافة إلى عدة عوامل أخرى، ويجري العمل على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة للتخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية ووكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق.