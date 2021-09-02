شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ ”الخليج 365” .. شاهد أدوات غسل الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت "اليوم" في معرض غسل أدوات الكعبة المشرفة ، بعد أن تم تمديد المعرض ، لإتاحة الفرصة لاطلاع قاصدي البيت الحرام على الاطلاع على الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة والتي تُصنع خصيصًا من أجل هذه المناسبة المباركة.

ويهدف المعرض لإبراز جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومتابعتهم لكل الخدمات التي تقدم بالحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لكي يؤدوا عبادتهم بأمن وسلامة.