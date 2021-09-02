شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو خاص لـ ”الخليج 365” : تواصل توافد المعتمرين على المسجد الحرام بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" في فيديو خاص ، توافد أعداد من ضيوف الرحمن من المعتمرين لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث يسرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات المعنية عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.