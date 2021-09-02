عقاب قاس لـ"واتساب" في أوروبا.. غرامة "كبيرة جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت إيرلندا، غرامة مقدارها 225 مليون يورو على تطبيق "واتساب" التابع لـ"فيسبوك" لانتهاكه قوانين خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وهذه الغرامة، فرضتها إيرلندا، بعدما طالبت الهيئة الأوروبية الناظمة بزيادة العقوبة.

إعادة تقييم الغرامة المقترحة

وقالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا "دي بي سي"، الخميس، إنها طلبت من دبلن "إعادة تقييم الغرامة المقترحة وزيادتها بالاستناد إلى عوامل عدة... وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت اللجنة غرامة مقدراها 225 مليون يورو على واتساب".

والغرامة التي تعادل 267 مليون دولار، أصدرت فيما تستضيف إيرلندا، المقر الأوروبي لفيسبوك، حسب وكالة فرانس برس.

ونظرا إلى أن إيرلندا تستضيف المقر الإقليمي لعدد من الشركات التكنولوجية الأمريكية، العملاقة ومنها أبل، وجوجل وتويتر، فإن لجنة حماية البيانات في إيرلندا كانت مسؤولة إلى حد كبير عن مراقبة التزام هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

تحقيق من 2018

وأطلقت الوكالة التحقيق الخاص بتطبيق "واتساب"، في ديسمبر/كانون الاول 2018 لمعرفة ما إذا كان تطبيق المراسلة "تخلى عن التزامات الشفافية للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات" في ما يتعلق بإخبار المستخدمين بطريقة استخدام بياناتهم.

وشمل ذلك معلومات مقدمة حول معالجة المعلومات بين "واتساب"، والشركات الأخرى التابعة لمجموعة "فيسبوك".

زيادة الغرامة

وقدّمت لجنة حماية البيانات في إيرلندا، قرارها الأولي إلى هيئات أوروبية ناظمة أخرى (مجموعة المنظمين الأوروبيين لخدمات الوسائط المرئية والمسموعة) التي يجب الحصول على موافقتها، في ديسمبر/كانون الأول/ديسمبر 2020، لكنها تلقت اعتراضات من 8 منها.

وبعد الوصول إلى طريق مسدود، بدأت عملية تسوية للمنازعات في يونيو/حزيران الماضي.

واعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي قرارا ملزما الشهر الماضي طلب من اللجنة زيادة الغرامة.