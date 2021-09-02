الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من تلك المناطق.

سحب رعدية

وتوقع أيضًا تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

طقس شديد الحرارة

ويبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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