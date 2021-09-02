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12 جامعًا في الرياض للصلاة على الجنائز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

12 جامعًا في الرياض للصلاة على الجنائز

وفق البروتوكولات الوقائية من فيروس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن الجوامع التي تم تهيئتها في مدينة الرياض للصلاة على الجنائز وفق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا بلغ عددها 12 جامعًا متوزعة على أحياء العاصمة.

صلاة الجنائز:

وكانت الوزارة قد سمحت بعودة إقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد أداء الصلوات المفروضة مباشرة.

وقالت الوزارة في تعميم لها على المساجد، إنه سيتم اعتماد العمل على إقامة صلاة الجنائز وفق المعمول به قبل جائحة كورونا، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية، بحسب قناة الإخبارية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجهت في وقت سابق بأن تكون صلاة الجنائز خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك كجزء من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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