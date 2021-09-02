ضبط مواطنين يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطنين أقدما على التباهي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطنين، يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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