رسائل توعية صحية لطلاب 600 مدرسة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد التجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلا بإدارة الصحة المدرسية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 45 مدرسة بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتقديم الرسائل التوعوية. وشملت الزيارات المدرسية بشقيها بنين وبنات ما يزيد عن 45 زيارة جرى خلالها تقديم الرسائل التوعية عبر الموجهين الصحيين بالمدارس للطلاب، فيما تستهدف الحملة 600 مدرسة من أصل 1500مدرسة لجميع المراحل. يذكر أن التجمع الصحي بمكة المكرمة بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة أطلق سلسلة المحتوى التعليمي الصحي تحت عنوان» صحتي في مدرستي» لتقديم رسائل توعوية، إسهاما في توفير بيئة تعليمية صحية.

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