شكرا لقرائتكم خبر مجلة مانجا ترتقي بالحس الإبداعي لطلاب الابتدائية والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقعت الوزارة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أمس مذكرة تعاون حول مشروع «مانجا العربية»، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد.

وتأتي هذه المذكرة في إطار دعم الثقافة والمعرفة الترفيهية في المملكة، من خلال «مانجا العربية»؛ التي تقدم مشروعا ثقافيا طموحا ومصدرا موثوقا وآمنا ومتاحا للجميع.

وسيحظى مشروع «مانجا العربية» بدعم وزارة التعليم في توفير مجلة «مانجا العربية للصغار» بنسختيها المطبوعة والرقمية مجانا لكافة المدارس الابتدائية والمتوسطة.

وقال الدكتور آل الشيخ «إن المذكرة تهدف إلى غرس التقدير للأعمال الإبداعية المحلية، وتعزيز وعي الأطفال والشباب بالثقافة والتقاليد الوطنية، وفتح آفاق جديدة لهم في القطاعات الثقافية والإبداعية؛ للمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للمملكة، وتعزيز القدرة التنافسية لمواهب الطلبة على نطاق عالمي، وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية نشر المواد الإبداعية لأجيالنا الناشئة، وتمكينهم وتحفيزهم لصناعة المستقبل».

فيما أوضحت الراشد «إن الشراكة مع التعليم تمثل علامة مهمة في توفير سبل جديدة للإبداع والابتكار للشباب، من خلال توسيع نطاق وصول مجلة مانجا العربية للصغار إلى أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومدارسهما في جميع أنحاء المملكة».

من جهته أكد رئيس تحرير مانجا العربية الدكتور عصام بخاري أهمية مذكرة التعاون في دعم وصول محتوى المجلة إلى الأجيال الناشئة في المملكة، مما يسهم في زيادة عدد ساعات القراءة لديهم، مشيرا إلى أن المملكة صنفت في المركز الـ11 على قائمة أكثر الدول قراءة في العالم.

ماذا تقدم المجلة؟

