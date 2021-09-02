شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ألار كاريس بانتخابه رئيسا لإستونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إستونيا.
وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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