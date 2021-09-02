شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ألار كاريس بانتخابه رئيسا لإستونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إستونيا.

وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إستونيا.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.