شكرا لقرائتكم خبر التبديل بين لقاحات كورونا يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر تسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتة إلى أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990م.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 177 حالة مؤكدة وتعافي 279 حالة، و8 وفيات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2821 حالة منها 824 حالة حرجة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.