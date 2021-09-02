التبديل بين لقاحات كورونا يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر

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وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 177 حالة مؤكدة وتعافي 279 حالة، و8 وفيات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2821 حالة منها 824 حالة حرجة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
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