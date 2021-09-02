العلا تصحب السياح في رحلة إلى عاصمة العالم القديم

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ويجد السائح في تضاريس العلا المختلفة وجهة سياحية استثنائية، فالمنحوتات الصخرية في منطقة الحجر التي تبعد عن قلب المدينة 22 كلم، تشكل محطة للزوار لما تحمله من نقوش أثرية على جبالها.
ويتعرف الزائر بواسطة مرشدين سياحيين على البلدة القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وكيف عاش سكان القرية وطريقة بناء منازلها المؤمنة بواسطة قلعة سميت بقلعة موسى (قلعة العلا) الواقعة فوق هضبة مرتفعة.
ويمكن لزوار العلا التعرف على واحات العلا الزراعية، حيث يمكن قطف الثمار وتناولها في حينها، كما يساعد السياح مزارعي البساتين خلال جولتهم في ري المحاصيل الزراعية، ويتعرفون خلال هذه التجربة على الثمار التي تنتجها مزارع العلا وطرق استخراج المياه من جوف الأرض.
وجهة السياح في محافظة العلا التاريخية:
- المنحوتات الصخرية في منطقة الحجر التي تبعد عن قلب المدينة 22 كلم.
- تحمل نقوشا أثرية على جبالها وكتابات ثمودية دونت على صخورها.
- البلدة القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.
- قلعة موسى (قلعة العلا) الواقعة فوق هضبة مرتفعة.
- منطقة الخريبة والواقعة شمال شرق العلا في «مقابر الأسود» المنحوتة في الجبال.
- الرسومات والنقوش المحفورة على الجبل الأحمر.
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