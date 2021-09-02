شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 22 منشأة مخالفة للاحترازات بأسواق جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة 22 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا خلال جولة على الأسواق والمنشآت التجارية.

وأوضحت الأمانة أنها وبلديات المحافظات التابعة لها نفذت أمس الأول 3547 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وبينت أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 37 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت الأمانة أنها تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.