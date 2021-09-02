شاشات تحدد الأبواب المخصصة للدخول والخروج بالمسجد النبوي

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وأوضح الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد الأحمدي، أنه في المرحلة الأولى جرى تركيب11 شاشة على الأبواب الرئيسة، وفي المرحلة الثانية سيتم تركيب 12 شاشة يتم التحكم بها بواسطة غرفة التحكم الرئيسة.
إلى ذلك وقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اتفاقية لإنشاء مراكز الخدمة الشاملة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية وتقديم الخدمات التكاملية على أكمل وجه.
وأكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة تعمل على تقديم أرقى الخدمات في المسجد النبوي، وتسعى بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة وتقديمها بيسر وسهولة ومن ذلك تقديم الخدمات في مركز واحد لرفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، وستكون هذه المراكز مقصدا للزائر للوصول لجميع الخدمات التي يحتاجها كالتنقل وعربات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب خدمات الارشاد والمعلومات والهدايا للزوار والرد على الاستفسارات واستقبال الملاحظات.
وأضاف بأن المراكز ستلحق بها خدمة الإسعافات الأولية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وخدمة الإرشاد المكاني والاستفادة من تطبيقات الخرائط للأجهزة الذكية، واستحداث وحدة لخدمة الترجمة بمعظم اللغات التي يتحدث بها الزوار، وضمان المراقبة للخدمات وجودة تقديمها.
مراكز الخدمة الشاملة تتضمن:
- خدمات الإرشاد والمعلومات والهدايا للزوار
- الرد على الاستفسارات واستقبال الملاحظات
- خدمة الإسعافات الأولية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر
- خدمة الإرشاد المكاني والاستفادة من تطبيقات الخرائط للأجهزة الذكية
- استحداث وحدة لخدمة الترجمة بمعظم اللغات التي يتحدث بها الزوار
- ضمان المراقبة للخدمات وجودة تقديمها
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