محمد بن مسعود - الدمام - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا، لفخامة الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.

ونقل السفير الأحمدي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء. 02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 08:43 PM السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا، لفخامة الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.

ونقل السفير الأحمدي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء. الكلمات المفتاحية ، السفير الأحمدي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للرئيس الكرواتي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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