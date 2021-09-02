، متجاوزًا أرقام النسختين الماضيتين.. 14,745 مطية تشارك في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن ،

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كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن تسجيل 14 ألفًا و475 مطية للمشاركة في منافسات المهرجان، وبذلك يواصل المهرجان نجاحاته في كسر الأرقام القياسية السابقة، والمسجلة باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال النسختين الأولى والثانية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.
وتشمل هذه الأرقام الهجن المشاركة في منافسات المرحلتين التمهيدية والنهائية؛ حيث إن العدد مرشح للارتفاع مع افتتاح التسجيل للمشاركة في السباق النهائي، الذي يقام في ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر الجاري.
وأغلق باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية، مساء أمس الأول "الثلاثاء"، بعد أن فُتح في الـ25 من أغسطس الماضي لمدة 7 أيام؛ حيث انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية من المهرجان التي ستشهد إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.
وحقّق المهرجان أرقامًا قياسية في النسختين الماضيتين، وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم؛ حيث شارك في نسخته الثانية 13 ألفًا و377 مطية، متفوقًا على رقمه القياسي السابق، والذي سجل في النسخة الأولى بمشاركة 11 ألفًا و186 مطية.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.
مهرجان ولي العهد للهجن
متجاوزًا أرقام النسختين الماضيتين.. 14,745 مطية تشارك في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-02
كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن تسجيل 14 ألفًا و475 مطية للمشاركة في منافسات المهرجان، وبذلك يواصل المهرجان نجاحاته في كسر الأرقام القياسية السابقة، والمسجلة باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال النسختين الأولى والثانية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.
وتشمل هذه الأرقام الهجن المشاركة في منافسات المرحلتين التمهيدية والنهائية؛ حيث إن العدد مرشح للارتفاع مع افتتاح التسجيل للمشاركة في السباق النهائي، الذي يقام في ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر الجاري.
وأغلق باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية، مساء أمس الأول "الثلاثاء"، بعد أن فُتح في الـ25 من أغسطس الماضي لمدة 7 أيام؛ حيث انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية من المهرجان التي ستشهد إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.
وحقّق المهرجان أرقامًا قياسية في النسختين الماضيتين، وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم؛ حيث شارك في نسخته الثانية 13 ألفًا و377 مطية، متفوقًا على رقمه القياسي السابق، والذي سجل في النسخة الأولى بمشاركة 11 ألفًا و186 مطية.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
08:17 PM
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
08:44 PM
يواصل نجاحاته في كسر الأرقام القياسية
كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن تسجيل 14 ألفًا و475 مطية للمشاركة في منافسات المهرجان، وبذلك يواصل المهرجان نجاحاته في كسر الأرقام القياسية السابقة، والمسجلة باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال النسختين الأولى والثانية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.
وتشمل هذه الأرقام الهجن المشاركة في منافسات المرحلتين التمهيدية والنهائية؛ حيث إن العدد مرشح للارتفاع مع افتتاح التسجيل للمشاركة في السباق النهائي، الذي يقام في ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر الجاري.
وأغلق باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية، مساء أمس الأول "الثلاثاء"، بعد أن فُتح في الـ25 من أغسطس الماضي لمدة 7 أيام؛ حيث انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية من المهرجان التي ستشهد إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.
وحقّق المهرجان أرقامًا قياسية في النسختين الماضيتين، وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم؛ حيث شارك في نسخته الثانية 13 ألفًا و377 مطية، متفوقًا على رقمه القياسي السابق، والذي سجل في النسخة الأولى بمشاركة 11 ألفًا و186 مطية.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.
، متجاوزًا أرقام النسختين الماضيتين.. 14,745 مطية تشارك في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
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