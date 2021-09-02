شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن سعد بن عبدالله الصويان بعد توجيه وزير الثقافة التحيه له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مقطع فيديو قديم للدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والذي قدم فيه وزير الثقافة التحية له من خلاله.

ويوثق الفيديو فترة ابتعاث "الصويان" بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه وكانت رسالته عن الشعر النبطي.

ونستعرض في هذا السياق أبرز المعلومات عن "الصويان"، فهو باحث وأكاديمي من مواليد العنيزة في المملكة، حيث بدأ حياته كأستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، ثم صار مشرفًا على متحف التراث الشعبي في كلية الآداب بالجامعة نفسها.

وتولى منصب رئيس قسم الدراسات الاجتماعية، حتى العام 1989 حين نال منحة من جامعة Erlangen-Nurnberg في ألمانيا لإجراء البحوث ومقابلة المختصين بالدراسات الشرقية.

أما في عام 2003 فقد عاد للعمل في جامعة الملك سعود، حيث تمّت ترقيته إلى مرتبة أستاذ، وله عدة مشاريع مثل جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية، الذي موله مركز البحوث بكلية الآداب جامعة الملك سعود.

و لـ "الصويان" عدد من الكتب المنشورة الخاصة بـ تأريخ وفهرسة الشعر النبطي والمأثورات الشفهيّة إلى جانب الكثير من الرسائل العلمية والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية.

وفيما يتعلق بأبرز مؤلفاته فهو كتاب ملحمة التطور والذي حصد عليه جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع التنمية وبناء الدولة لعام 2014.