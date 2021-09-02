شكرا لمتابعة خبر عن صحة حائل تنفذ أكثر من 4000 جولة لرصد المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة خلال شهر واحد أكثر من 4000 جولة لرصد المخالفات.

وتفصيلاً؛ نفذت إدارة الصحة العامة خلال شهر يوليو من هذا العام 2021م، عدد 4461 جولة لرصد المخالفات، بالاضافة إلى تنفيذ ثلاث جولات على المنافذ، كما باشر فريق الصحة العامة عدد 20 بلاغ تسمم كيميائي، و 9 بلاغات تسمم غدائي.

هذا وتواصل إدارة الصحة العامة بصحة منطقة حائل، كافة جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.