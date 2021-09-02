شكرا لمتابعة خبر عن "معرض الصقور الدولي" ينفي علاقته بصور وأسلحة متداولة بمنصات التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي علاقته بصور وأسلحة يتم تداولها مؤخرًا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه تردد في الأونة الأخيرة معلومات وصور لأسلحة مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي يزعم ناشروها أنها ستعرض في المعرض، مؤكدة أن ما تم تداوله يندرج في إطار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة.

وأهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها عبر حسابات المعرض الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب تداول المعلومات مجهولة المصدر.