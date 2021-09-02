شكرا لمتابعة خبر عن وزير الموارد البشرية ينعى وفاة رجل الأعمال بدر بن صالح الراجحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعى أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفاة رجل الأعمال بدر بن صالح الراجحي.

وكتب "الراجحي" عبر حسابه على "تويتر": " فجعنا يوم أمس بوفاة ابن العم الشاب الخير بدر صالح الراجحي ، كان طيبًا صالحًا بارًا بوالديه وداعمًا لأعمال الخير بالمملكة".

وأضاف: "أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

وتوفي رجل الأعمال بدر بن صالح الراجحي ، حيث سيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم.

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