اخبار السعوديه

اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن الدفاعات من اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولات ميليشيا الحوثي المدعوة من إيران عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين.

يذكر أن قوات التحالف اعترضت ودمرت يوم أمس طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، مؤكدة أنه ينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

                                                                                            أقرأ أيضـــا

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا