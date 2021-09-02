اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن الدفاعات السعودية من اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولات ميليشيا الحوثي المدعوة من إيران عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين.

يذكر أن قوات التحالف اعترضت ودمرت يوم أمس طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، مؤكدة أنه ينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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