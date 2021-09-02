شكرا لمتابعة خبر عن صانع بشوت: نطالب بمعاهد خاصة لتعليم السعوديين صناعة المشالح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث علي القطان، صانع بشوت والمشالح الملكية، عن تراجع مهنة "البشوت" بين السعوديين واشتغال العمالة الآسيوية بها، مشيرًا لرخص ثمنها وهو الأمر الذي تسبب في العزوف عن العمل بها.

وقال "القطان": "السعوديين أصبحوا لا يعملون بشغلة البشوت بسبب رخص سعر البشت وأنها غير مجدية لكسب المعيشة، وأتمنى من الحكومة أنها تقيم المعاهد المهنية لتشجيع الشباب فيكون هناك ورش لخياطة البشوت ونمنع من العمالة السائبة حتى لا تكون مرتع لبيع البشوت".

وأضاف: "85% من العمالة الآسيوية امتهنت هذه الشغلة بسبب رخصها وتوقف السعوديين عنها لأنها ما تعيششهم ولا توفر لهم قوتهم؛ لذا فنطال بتوفير معاهد خاصة لتعليم السعوديين صناعة المشلح"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".