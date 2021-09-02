شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وكيل وزارة الحج: طالبنا الغرفة التجارية والمستثمرين إعادة النظر في أسعار الفنادق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، أنه تم تمكين الفنادق من تقديم أسعار تنافسية وثابتة لتحقيق مبدأ الشفافية.

ولفت إلى الوزارة ليست مسؤولة عن تحديد الأسعار أو مراقبتها، إلا أنها طلبت من الغرفة التجارية والمستثمرين إعادة النظر في أسعار الفنادق، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن عدد التأشيرات الصادرة حتى الآن بلغ أكثر من 3500 تأشيرة عمرة من الخارج، وصل منهم 770 معتمر إلى المملكة.

وأكد أنه جاري استقبال المزيد من طلبات التأشيرات، مضيفا أن أبواب المملكة مفتوحة أمام المسلمين بجميع أنحاء العالم لأداء العمرة.