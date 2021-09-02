شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف ضخ المياه على الشبكة القديمة بمحافظتي بيش وأبوعريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية عن إيقاف الضخ على الشبكة القديم بمحافظة بيش، وتضمنت مناطق الإيقاف "بيش، بيش العليا، قرية غريف الحضن، مركز لعالية، قرية العيدابي بمركز الحقو".

ويبدأ التنفيذ ابتداء من 4 ربيع أول 1443 الموافق 10 أكتوبر 2021، ويتطلب ذلك بعض الإجراءات من العملاء أبرزها تحديث البيانات عبر القنوات الرقمية ورابط العدادات المنفذة مع الخزانات المنزلية؛ للاستفادة من الضخ على الشبكة الحديثة و رفع طلب "إيصال مياه" عبر القنوان الرقمية, لمن لا توجد لديهم توصيات منزلية على الشبكة الحديثة.

كما كشفت أيضًا أن الضخ على الشبكة القديمة سيتوقف بمحافظة أبوعريش ويشمل ذلك "البديع والقرفي، والقويعية، وسلامة الدرام، والشويهة".

وسيدأ التنفيذ من 5 صفر 1443 الموافق 12 سبتمبر 2021، حيث تتضمن الإجراءات المطلوبة من العملاء تحديث البيانات عبر القنوات الرقمية وربط العدادات المنفذة مع الخزانات المنزلية والاستفادة من الضخ على الشبكة الحديثة ورفع طلب إيصال مياه" عبر القنوات الرقمية، لمن لاتوجد لديهم توصيات منزلية على الشبكة الحديثة.