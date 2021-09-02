شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء 5 مدراء مدارس من مناصبهم لضعف الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصل مسؤولو إدارات التعليم جولاتهم الإشرافية على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، وذلك بالتزامن مع عودة الطلاب للمدراس.

وأسفرت الجولات عن رصد ضعف في تطبيق هذه الإجراءات في عدد من المدارس، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإصدار قرارات بإعفاء 5 مدارء مدارس من مناصبهم.

يذكر أن الوزارة التعليم شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة آمنة للدراسة، حفاظا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم من فيروس كورونا الجديد.