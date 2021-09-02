شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمطار وزخات من البرد على أضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري ـ تصويرـ عيسى صالح ـ عبدالرحمن عقال (صدى):

هطلت مساء اليوم، الخميس، أمطار رعدية بين متوسطة إلى غزيرة على أماكن متفرقة من محافظة أضم، وبعض المراكز التابعة لها.

وسالت على إثر هذه الأمطار بعض الأودية والشعاب، كما شهد أجزاء من المحافظة زخات من البرد، ولا زالت الفرصة مهيئة لهطول المزيد من الأمطار.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول الأمطار على محافظة أضم حتى الساعة الساعة الثامنة مساءً.