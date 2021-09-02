إعفاء 5 من مديري ومديرات المدارس لتهاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ«صبيا»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر لـ «عاجل» عن أن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن الخرمي، قرر إعفاء 5 من قيادات المدارس؛ بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

شمل القرار 3 مديرين لمدارس البنين ومديرتين لمدارس البنات؛ بناء على ضعف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

صدر قرار الإعفاء -وفق المصادر- بعد أسبوع من عودة الطلاب والطالبات للدوام الرسمي الحضوري بالمدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية ورصد الضعف في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفايروس كورونا عبر تقارير اللجان الإشرافية وجولاتها على المدارس منذ اليوم الأول لعودة الطلاب والطالبات الحضورية للمدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين بجرعتين.

جاء ذلك فضلًا عن المتابعة اليومية التي يباشرها المشرفون والمشرفات ميدانياً لمدارس المحافظة ورفع التقارير والمحاضر لإدارة تعليم صبيا والتي يتم رصدها بشكل مستمر لما فيه الحماية الصحية للطلاب والطالبات، كما صدر القرار بموجب الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم للعودة الحضورية للمدارس للطلاب والطالبات وفق إجراءات امنة للجميع.

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