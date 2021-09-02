«الموارد البشرية» توضح أبرز 10 أسئلة عن العمل المرن

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجابتها عن أبرز 10 أسئلة عن العمل المرن تتعلق بشكل عقد العمل، والحدين الأعلى والأدنى لساعات العمل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أن عقد العمل المرن هو عقد إلكتروني –يتم توثيقه عبر البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة.

ولا يوجد عدد محدد لعقود العمل المرن بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، ويوجد نسبة لعقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية.

الحد الأعلى للساعات في العمل المرن

وأوضحت الوزارن أن الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بنظام العمل المرن للموظف لدى منشأة واحده هي 95 ساعة شهريًا.

ويجوز تعديل أوقات العمل باتفاق الطرفين، كما يمكن لصاحب العمل إلغاء عقد العمل إلكترونيًا على أن يتم تسجيل الساعات المنجزة للعامل بنظام العمل المرن.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه لا يمكن تحويل العامل بدوام كامل إلى عامل بنظام العمل المرن، مشيرة إلى أن أي قطاع يخضع للتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيتم قبوله في نظام العمل المرن.

الحد الأدنى للأجور في العمل المرن

ووفقًا للوزارة فإن الحد الأدنى للأجور يتم من خلال احتساب الساعات في التأمينات الاجتماعية لفوترة الاشتراك والمقدرة بمدة 60 ساعة على أن يكون مجموع الأجر مساويًا إلى الحد الأدنى من الأجور المعتمدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نظام العمل المرن يخضع للمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية؛ حيث يتم تسجيل العاملين بنظام العمل المرن في فرع المعاشات.

ومن موانع التسجيل في نظام العمل المرن أن يتكون المتقدم غير سعودي، أو موظف حكومي/عسكري، وأصغر من 15 سنة أو أكبر من 65 سنة في القطاع الخاص، أو مشترك اختياري، أو مسجل في منشأة في فترة إغلاق مؤقت، أو صاحب المنشأة، أو المتقاعد لبلوغ السن النظامي أو المتقاعد مبكر.

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