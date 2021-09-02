التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - قال تحالف دعم الشرعية باليمن، إن قوات الدفاع الجوية دمرت "مسيرة" مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في بيانه، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، مؤكدا أن محاولات المليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن أمس الأربعاء، عن تدمير 4 مسيرات مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي بالأجواء اليمنية.

وأكد أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل تصعيدها العدائي بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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