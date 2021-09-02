التأمينات الاجتماعية تحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل، موضحة طريقة الإبلاغ عن إصابة العمل وحالاتها.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن المصاب أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة.

ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

آلية الإبلاغ عن إصابة العمل

ووفقًا للتأمينات الاجتماعية فإن إذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن الإصابة فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة.

فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ووفقًا للتأمنيات الاجتماعية فإنه في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسًا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.

حالات إصابة العمل

في السياق ذاته، أوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن إصابة العمل تعتبر في أي من هذه الحالات: الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر العمل أو العكس أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه الطعام أو إلى المسجد والعكس، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل والإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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