الصحة: 4 فوائد للتبديل بين اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، التأكيد على أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتُسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأضافت الوزارة، أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م.



وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 177 حالة مؤكدة وتعافي 279 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2821 حالة منها 824 حالة حرجة.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 544811 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 533430 حالة، فيما تم تسجيل عدد 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8560 حالة.



ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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