«الأرصاد»:  13 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن 13 مدينة في المملكة، سجلت الأعلى حرارة، اليوم الخميس.

وقال المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم؛ هي الدمام 47.1 درجة مئوية، القيصومة وحفر الباطن 46.8 درجة مئوية، الرياض 46 درجة مئوية.

كما سجلت رفحاء وعرعر وسكاكا 45 درجة مئوية، الأحساء 44.5 درجة مئوية، الخرج والعلا والمدينة المنورة 44 درجة مئوية، وبريدة وتبوك 43 درجة مئوية.

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