اختصاصية تغذية توضح: القهوة لا ترفع المناعة ولا تحمي من «كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - قالت اختصاصية التغذية، الدكتورة منى الخريجي، اليوم الخميس، إن القهوة لا ترفع المناعة ولا تحمي من فيروس كورونا.

وأضافت الخريجي، خلال مداخلة مع برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن المناعة لا تعتمد على شيء واحد فقط لرفعها فلا القهوة ولا الثوم ولا الليمون ولا الزنجبيل فهي تعتمد على عدة عوامل منها ما يمكن التحكم فيها ومنها ما لا يمكن التحكم فيها.

وأوضحت أن التغذية بشكل عام كونها صحية ومناسبة للشخص تعزز من مناعته، ولكن شيئًا واحدًا يرفع المناعة ويقي من مرض معين هذا كلام غير صحيح وباطل.

وأشارت إلى أن الكافيين ليس عاملًا محفزًا للتنحيف، ولكنه عامل مساعد لرفع الأداء الرياضي؛ لأنه يعطي طاقة قبل ممارسة الرياضة.

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