«تقويم التعليم» تنشر أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيل

الرياض - محمد عبدالله - باركت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، للطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي للعام الدراسي 2020-2021م.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي كما يلي:

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وقعا في الرياض اليوم, مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد جيل ينافس عالميًا، إلى جانب تأطير مسيرة العمل المشترك بين الجانبين وفق المسؤوليات المناطة بكل منهما، وما يرتبط بذلك من تكامل الأدوار في البرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بالتعليم العام، وذلك على مستوى الدراسات والبيانات وتبادل المعلومات، والمعايير الفنية والاختبارات الوطنية والدولية لطلبة التعليم العام، وتقويم الأداء المدرسي واعتماد المدارس.

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