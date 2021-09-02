بالفيديو.. معاناة سكان «حي الفرسان» بالدمام 5 سنوات من حصار المياه

الرياض - محمد عبدالله - تحولت مشكلة تجمع المياه في «حي الفرسان» بالدمام، إلى معاناة للسكان؛ ما اضطر عدد كبير منهم لهجرة الحي بسببها.

وقال إبراهيم إبراهيم (أحد سكان الحي)، خلال مداخلة له على قناة «الإخبارية»، إن مشكلة تجمع المياه طال أمدها إلى أكثر لمدة خمس سنوات.

وتابع: لقد تم حل المشكلة بشكل جزئي منذ سنتين بسحب المياه، من دون وضع حل جذري؛ لأن المياه موجودة وفي حالة توقف ماكينات السحب ستتحول إلى بحيرة حول الحي.

واستكمل: «مشكلة تلك المياه أنها تحولت إلى تشوه بصري وبيئي».

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