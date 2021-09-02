بالصور.. السفير السلمان يُقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كينيا

الرياض - محمد عبدالله - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، أوراق اعتماده للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

ونقل السفير السلمان إلى الرئيس أوهورو تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كينيا دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّله رئيس جمهورية كينيا تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

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