تمويل مندوبي التوصيل السعوديين.. تفاصيل اتفاقية «هيئة الاتصالات» وبنك التنمية

الرياض - محمد عبدالله - وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل الراغبين في العمل الحر من السعوديين بتمكينهم من امتلاك مركبات خاصة لاستخدامها للعمل في تطبيقات التوصيل، وذلك للإسهام في خلق فرص العمل للمواطنين السعوديين ورفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل وتطويرها.

وقّع الاتفاقية من طرف الهيئة نائب المحافظ المساعد لقطاع البريد عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثل البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.

وتضمنت الاتفاقية -الممتدة لثلاث سنوات- تأهيل وتمكين المستفيدين من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهم في بدء مشاريعهم وأعمالهم الريادية، إضافة إلى بحث تطوير منتجات نوعية ومبتكرة لجذب المزيد من الفرص للسعوديين في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.

ويعد بنك التنمية الاجتماعية بوابة التمويل الأكبر والأوسع لتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة والعمل الحر، مُسهماً بذلك في دعم الاقتصاد المحلي عبر برامجه التمويلية في مختلف الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية، وقد استفاد من تمويل العمل الحر للنقل التشاركي منذ إطلاقة 3 آلاف مواطن ومواطنة، بقيمة تمويل تجاوزت 270 مليون ريال.

وتعمل "هيئة الاتصالات" على تطوير خدمات تطبيقات التوصيل وتحفيز المواطنين للعمل في هذا المجال الذي يشهد نموًا متصاعدًا بلغ معه المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري مليار ريال مسجلًا نموًا بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020م.

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