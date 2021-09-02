اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط . وقالت قوات التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين، وأكدت أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.



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