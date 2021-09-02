وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم نقل الكائنات إلى مركز الإيواء، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة مخالفة بيع أي كائن فطري مجهول المصدر، أو تم الحصول عليه أو إكثاره بطريقة غير نظامية، هي غرامة تصل إلى «10» آلاف ريال لكل كائن.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و «999» و «996» في جميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض: ضبط موقع للإتجار بكائنات فطرية مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.