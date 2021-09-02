تدشين عيادات للعلاج الطبيعي في 3 مراكز للرعاية الصحية بمكة

ضمن مُبادرات التحول المؤسسي، ولدعم إستراتيجة التحول بتسهيل الوصول للخدمات الصحية، دشن تجمع مكة المكرمة الصحي، مشروع افتتاح عيادات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية، وذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز الصحة العامة، وتمكين المراكز الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يحقق تطلعات المُستفيدين.

وتم افتتاح العيادات في ثلاثة مراكز صحية وهي: «مركز صحي الجموم، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي المعابدة» وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي، الدكتور دلشاد علي عباس، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتورة بسمة رفيع، والمُدراء التنفيذيين وفريق العمل بإدارة التأهيل الطبي بالتجمع، الذي قام بجهود قيمة لتحقيق أحد أهداف التحول الصحي، في دمج الخدمات الطبية المساندة في شتى مستويات الرعاية الصحية، لتسهيل حصول المريض على خدمات العلاج الطبيعي الأولية.

ويحتوي المشروع على عدة مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى، التي تقتضي افتتاح عيادة علاج طبيعي عامة، بتجهيزات معدة خصيصا لاستقبال المرضى المحولين للعيادة، من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة في المركز الصحي،

وتشمل الحالات التالية في المرحلة الأولية:

1- حالات التهاب المفاصل.

2- حالات آلام الظهر.

3- حالات آلام الكتف والرقبة.

4- حالات التواء الكاحل.

5- حالات شلل الوجه النصفي«التهاب العصب السابع».

6- البرنامج التأهيلي لصحة المرأة.

كما أن كل قسم علاج طبيعي في المراكز الثلاثة يدار بإشراف قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات المرجعية، لتغطية خدمات التأهيل من شمال مكة لجنوبها وهي، «مستشفى حراء، مستشفى الملك فيصل، مستشفى النور»، حيث تم اختيار وتخصيص المراكز بناء على التوزيع الجغرافي، ليغطي كامل المناطق.